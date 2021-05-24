У красноярцев появится новое место для настольных игр

Новые столы для настольных игр появятся в сквере на Судостроительной, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в сквере укладывают кабеля для наружного освещения, устанавливают бордюры и формируют дорожно-тропиночной сети. Напомним, что все работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Свердловском районе будут реконструированы два сквера сквер по ул. Судостроительная, 127-133 и площадь им. Я. М. Свердлова на ул. 60 лет Октября, 46.

Фото: администрация города