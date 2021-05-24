24 мая
Красноярск
погода +20 °C
73.58
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У красноярцев появится новое место для настольных игр

Главная Общество
Красноярск
12:00 24 Мая 2021
ремонт, парк, красноярск
версия для печати Ico_print

Новые столы для настольных игр появятся в сквере на Судостроительной, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в сквере укладывают кабеля для наружного освещения, устанавливают бордюры и формируют дорожно-тропиночной сети. Напомним, что все работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Свердловском районе будут реконструированы два сквера сквер по ул. Судостроительная, 127-133 и площадь им. Я. М. Свердлова на ул. 60 лет Октября, 46.

Фото: администрация города

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Многодетные семьи Красноярского края получили деньги на ведение личного подсобного хозяйства

Многодетные семьи Красноярского края получили деньги на ведение личного подсобного хозяйства

24 Мая 2021 г.
Помощью от региона воспользовались уже 66 многодетных семей
Новости Красноярска: Скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили

Скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили

24 Мая 2021 г.
Об этом сообщил источник Сибновостей

В Иланском районе нашли нелегальную свалку коммунальных отходов

24 Мая 2021 г.
Собственник 50 гектаров совершенно за ними не следил
Новости Красноярска: Хитрая управляющая компания выплатит красноярцам 1,5 млн

Хитрая управляющая компания выплатит красноярцам 1,5 млн

24 Мая 2021 г.
Управляющая компания повысила тариф, но забыла сказать об этом жильцам
Новости Красноярска: С 25 мая для дачников запускают шесть дополнительных электричек

С 25 мая для дачников запускают шесть дополнительных электричек

24 Мая 2021 г.
Новые электропоезда появятся в расписании по будним дням
Новости Красноярска: Жительница Дудинки обманом получила компенсацию для охотников и рыбаков

Жительница Дудинки обманом получила компенсацию для охотников и рыбаков

24 Мая 2021 г.
Её наказали 240 часами обязательных работ
Новости компаний
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Данные об экологической обстановке в Красноярске можно будет увидеть на сайте СО РАН

Данные об экологической обстановке в Красноярске можно будет увидеть на сайте СО РАН

24 Мая 2021 г.
Новая система объединит все системы экологического мониторинга в городе
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Новости Красноярска: В Красноярске перекроют проезд по ул. Базайская из-за ремонта

В Красноярске перекроют проезд по ул. Базайская из-за ремонта

24 Мая 2021 г.
Проезд ограничат с 31 мая по 31 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru