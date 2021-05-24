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С 25 мая для дачников запускают шесть дополнительных электричек

Главная Общество
Красноярск
11:14 24 Мая 2021
железные дороги, перевозки, поезда, пассажиры
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В связи с ростом пассажиропотока на популярных дачных направлениях компания «Краспригород» назначает дополнительные пригородные поезда.

Новые электропоезда появятся в расписании с 25 мая, по будним дням. Всего назначено 6 пригородных поездов. Они будут курсировать по маршрутам Красноярск Северный – Кача, Зеледеево – Красноярск Северный, позволяя жителям микрорайона Северный добираться до своих дачных участков с комфортом и без пересадок.

Также в расписании появятся дополнительные рейсы Красноярск – Снежница – Красноярск.

В связи с назначением новых маршрутов расписание ряда действующих поездов будет изменено. В частности, изменятся дни курсирования некоторых поездов, связывающих станцию Красноярск со станциями Зеледеево, Красноярск Северный, Дивногорск.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить график движения пригородных электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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