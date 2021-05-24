Хитрая управляющая компания выплатит красноярцам 1.,5 млн

Управляющая компания повысила тарифы на жильё в 20 многоквартирных домах и теперь должна выплатить жильцам в сумме 1,5 млн рублей, сообщает прокуратура.

Как оказалось, компания повысила тарифы без извещения собственников – никаких собраний не проводилось, а жители, указанные как присутствующие, в протоколах не расписывались. В итоге прокуратура Ленинского района направила в суд иски с требованием управляющей компании выплатить жильцам перерасчет платы за содержание жилья. Общая сумма составила 1,5 млн рублей. Суд одобрил иски, и собственникам перевели деньги. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». На данный момент дело находится в производстве следствия.

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