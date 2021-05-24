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Жительница Дудинки обманом получила компенсацию для охотников и рыбаков

Главная Общество
Красноярск
11:00 24 Мая 2021
в красноярском крае, мошенничество
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В Красноярском крае молодую женщину незаконно получила выплаты, полагающиеся охотникам и рыбакам, сообщила пресс-служба МВД

35-летняя жительница Таймыра предоставила в администрацию ложную информацию о том, что она вела кочевой образ жизни и занималась традиционным промыслом — охотой и рыбалкой. С января по декабрь 2020 года она получала за это компенсационные выплаты. Сумма ущерба составила примерно 72 тысячи рублей.

За "мошенничество при получении выплат" северянку наказали 240 часами обязательных работ. Также ей придётся вернуть все похищенные деньги.

Фото из открытых источников

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