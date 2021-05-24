Данные об экологической обстановке в Красноярске можно будет увидеть на сайте СО РАН

В Красноярске появится единая система мониторинга экологической обстановки, сообщает пресс-служба администрации.

Соглашение объединило все системы экологического мониторинга города: краевой сети Krasecology, сети научного сообщества и сети датчиков общественников. Теперь данные о состоянии воздуха и метеорологии можно будет получить из одной единой и открытой базы.

Тему о дальнейшем совершенствовании системы мониторинга воздуха поднимал губернатор Красноярского края Александр Усс в своём отчёте перед Законодательным Собранием:

«Экологические проблемы региона копились десятилетиями. Одна из главных задач нашей работы – улучшить экологию и создать среду, где жители и гости наших городов смогут жить, без вреда для здоровья. Для этого нам и дальше нужно упорно трудится, опираясь на мнение учёных, экологов и мнение самих горожан».

Сейчас датчики общественных организаций проходят этап калибровки. После завершения процесса доступ ко всему собранному массиву данных будет открыт на сайте Красноярского научного центра СО РАН air.krasn.ru.

«Мы провели большую совместную работу и новый ресурс позволит объединить все разрозненные данные. Это будет удобно и для жителей города, так и контролирующим органам. Теперь все данные можно будет увидеть в одном месте», – добавил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых

Фото:krskstate.ru