В сквере на Новосибирской начали менять брусчатку

Сквер "Добрый" на ул. Новосибирской начали устранять последствия неправильного обустройства, сообщает мэрия.

Сквер появился в 2018 году, но спустя некоторое время в сквере начала разрушаться брусчатка. После обращения в суд, стало ясно, что при обустройстве сквера были допущены нарушения, и это стало причиной некачественной укладки брусчатки.

Сейчас, по решению суда, подрядчика устраняет нарушения - обновляет брусчатое покрытие, а позже установит скамьи, урны и детские карусели.

Фото: администрация города