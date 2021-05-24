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В сквере на Новосибирской начали менять брусчатку

Главная Общество
Красноярск
09:45 24 Мая 2021
в красноярске, парк, ремонт
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Сквер "Добрый" на ул. Новосибирской начали устранять последствия неправильного обустройства, сообщает мэрия.

Сквер появился в 2018 году, но спустя некоторое время в сквере начала разрушаться брусчатка. После обращения в суд, стало ясно, что при обустройстве сквера были допущены нарушения, и это стало причиной некачественной укладки брусчатки.

Сейчас, по решению суда, подрядчика  устраняет нарушения - обновляет брусчатое покрытие, а позже установит скамьи, урны и детские карусели.

Фото: администрация города

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