Коммунальщиков начали отключать за долги

Такая мера принята в связи с большими долгами коммунальных предприятий. Месяц назад должников об отключениях, если они не погасят задолженность. Часть из них это сделала. Остальных начали отключать с 18 мая, причём там, где завершился отопительный сезон.

«Мы уже отключили шесть котельных у МУП «Районный коммунальный комплекс» Ачинского района. Их долг составил больше 22 млн рублей. Также, в Ачинском районе отключены четыре котельные ООО «Коммунсервис» с долгом 2,5 млн рублей и две котельные ООО «Коммунальщик», задолжавшего 2,4 млн рублей», - прокомментировали в пресс-службе ПАО «Красноярскэнергосбыт».

За долг в 8,6 млн рублей в Уяре отключили 11 котельных, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Городское коммунальное хозяйство». Ещё 7 котельных ООО «Коммунальщик Канского района», долг которого превысил 11 млн рублей, и две котельные компании «Таёжное» Канского района, задолженность - 2 млн рублей.

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