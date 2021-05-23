К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

В Ачинске в этом году будет благоустроен парк Победы. Местные власти объявили аукцион на право проведение этих работ.

В результате благоустройства внешний вид парка заметно изменится. У него появится новая входная группа с подсветкой, отремонтируют мостик. Среди других новшеств - тропа приключений, полоса препятствий, сцена с навесом и амфитеатр.

Начальная сумма контракта на аукционе установлена в размере более 36 млн руб. Его итоги будут подведены к 31 мая, работы должны быть завершены к 1 сентября этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года мэрия Ачинска приступила к разработке дизайн-кода города. Он призван регламентировать вид вывесок магазинов и нестационарных торговых объектов, определить концепцию уличной подсветки и других элементов благоустройства.

Фото: официальный интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска