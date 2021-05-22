На Орлиной косе в Красноярске на скорость убирали мусор

Плоггинг – это не просто уборка территории, а плоггеры – не дворники. В их задачу не входит тотальная зачистка, они собирают только мелкий мусор и пластик.

Плоттинг на Орлиной косе проводится с 2018 года. Приглашаются школьники Советского района и люди, которые живут поблизости от набережной в Зеленой Роще. Маршрут разрабатывают, учитывая безопасность, наличие мусора и возможность собрать его именно во время пробежки. В этом году по сравнению с прошлыми забегами мусора было существенно меньше.

Забег продолжался всего час. За это время 120 участников собрали 100 кг. мусора. Первые соревнования три года назад «подарили» участника 2,5 тонны. Сейчас хватило и одного мусоровоза.

Одним из организаторов и технической поддержкой стала «Красноярская рециклинговая компания», которая поддерживает все экологические акции, проходящие на территории левобережной технологической зоны. Компания не только предоставляет мусоровозы и призы для участников, но и регулярно выставляет свои команды.

В «Забеге за мусором», проходившем 19 мая, победителями стали ученики средней школы № 108 Егор Колганов и Денис Климентьев. Они прошли маршрут менее чем за полчаса и принесли на пункт сбора по шесть мешков каждый.

«Мы просто правильно нашли точки, потому что научились ориентироваться по карте. Нам очень понравился забег. А особенно то, что за мусор еще и призы дают!» – рассказали ребята.

В эти выходные в Красноярске пройдут еще две экологические акции.