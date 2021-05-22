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Владимир Путин поздравил жительницу Ачинска со столетием

Главная Общество
Красноярск
12:53 22 Мая 2021
юбилей, поздравления, ачинск, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Жительница Ачинска Мария Деревягина сегодня отмечает столетний юбилей. Поздравление от президента страны Владимира Путина ей передал глава города Александр Токарев.

Владимир Путин поздравил жительницу Ачинска со столетием

Мария Александровна родилась 22 мая 1921 года в городе Балей Читинской области. Великая Отечественная война застала ее в Тамбовской области, где она трудилась лаборантом на хлебном заводе. Каждый день Мария Александровна после работы помогала медицинскому персоналу госпиталя в уходе за ранеными солдатами. Там она встретила своего будущего мужа, с которым они поженились после войны.

В 1969 году семья Деревягиных переехала в Ачинск, где Мария Александровна до 1986 года работала в должности дежурного пульта управления в отделе вневедомственной охраны.

Уже 20 лет Мария Александровна живет одна, ухаживают и поддерживают ветерана соседи, взявшие над ней шефство, и социальные работники.  

 

Фото: сайт администрации Ачинска

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