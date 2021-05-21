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В Центральном районе будут чаще штрафовать любителей парковаться на газонах

Главная Общество
Красноярск
18:06 21 Мая 2021
штраф, парковка, в красноярске
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Каждую неделю в административную комиссию поступает порядка 30-40 обращений о ненадлежащей парковке автомобилей. Нарушителей выявляют не только сотрудники администрации, но и неравнодушные горожане. 
Наказание для тех, кто оставляет машины на газонах, предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей для граждан и от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, индивидуальным предпринимателям и другим юридическим лицам придется и вовсе заплатить от 80 до 100 тысяч рублей.

«Сейчас в работе у административной комиссии находится порядка 150 материалов по фактам парковки на газоне, рассмотрено 16 дел, сумма назначенных штрафов – 33 тысячи рублей», сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский отметил, что весной и летом работа с нарушителями правил благоустройства ведется более активно.

«Если в зимой бывает сложно доказать, что авто припарковано именно на газоне, то сейчас это не составляет особых трудностей. Большую помощь оказывают нам неравнодушные жители, которые присылают фото и видео в административную комиссию», – сказал Вадим Войцеховский.

Тем, кто стал свидетелем нарушения, достаточно направить информацию с фото или видео, адресом, датой и временем события в административную комиссию района. Сотрудники комиссии напоминают, чтобы привлечь нарушителя к ответственности фото- и видеоматериалы должны быть привязаны к местности.

Фото: пресс-служба администрации

 

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