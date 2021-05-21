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16-летняя красноярка прошла в финал Всероссийского чемпионата WorldSkills

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Красноярск
17:35 21 Мая 2021
общество, авто, чемпионат
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16-летняя Мария Килина, ученица Центра профессионального самоопределения, еще полгода назад мало что знала об автомобилях. Девушка вспоминает, что когда она пришла на экскурсию в Центр профессионального самоопределения, то сразу выбрала для себя три направления: психологию, парикмахерское дело и кузовной ремонт. Сертификат парикмахера она уже получила, от психологии пришлось отказаться из-за школьного расписания. 

 «Теперь совершенствуюсь в направлении, которое мне нравится больше всего. Я мечтаю профессионально заниматься ремонтом автомобилей, в этом году надеюсь поступить в Красноярский техникум транспорта и сервиса», – поделилась своими планами ученица Центра профессионального самоопределения Мария Килина.

Мария выиграла отборочный этап в Ульяновске, опередив соперников из 30 регионов. А сейчас заняла 6-е место на самых крупных в стране соревнованиях профессионального мастерства для студентов и школьников. Причем в скорости разборки, сборки двигателя и ремонте электрики автомобиля она соревновалась с мальчишками, чем покорила экспертов соревнований.

Уже через два месяца первой в России девушке-автослесарю предстоит выступить в финале национального чемпионата. Со следующей недели Мария будет тренироваться по семь часов пять дней в неделю, такое решение они приняли со своим педагогом Олегом Григорьевым. За оставшееся время девушке предстоит полностью освоить тормозную систему автомобиля и поработать над скоростью устранения поломок. 

Финальный этап  WorldSkills Russia пройдет с 21 по 25 июля в Уфе.  

 

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