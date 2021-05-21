В Красноярском крае стали чаще жениться, а в Тыве – разводиться

На основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Красноярскстат сформировал информацию о заключённых браках и оформленных разводах в регионах Енисейской Сибири в январе-марте 2021 года.

Так, в Красноярском крае за три первых месяца текущего года узами брака связали свои отношения 3 647 пар, что на 0,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Оформили развод в 2021 году 3 356 пар, а в прошлом – на 3,1 процента меньше. По статистике, в 2020 году на 1 000 браков приходилось 920 разводов.

В Хакасии же, напротив, количество разводов уменьшилось на 7,4 процента. За первые три месяца 2021 года расторгли семейные отношения в текущем году 537 пар. Узаконили супружеские отношения 623 пары, что на 1,8 процента больше, чем в прошлом году.

В Республике Тыва за три первых месяца узаконили свои отношения 373 пары, что на 31,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Расторгли семейные отношения в текущем году 194 пары, что на 3,7 процента больше, чем в прошлом году.