В двух районах Красноярского края введен режим ЧС

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, которое прошло в краевом правительстве, было принято решение признать сложившуюся обстановку на территориях Каратузского и Ермаковского районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.

ЧС ввели с 21 мая, что позволит привлечь необходимое количество сил и средств краевого учреждения «Спасатель» и МЧС России. Сейчас на юге края в противопаводковых мероприятиях задействовано 50 единиц техники и группировка спасателей в составе 120 человек.

Властями Ермаковского и Каратузского организовали из зон подтопления эвакуация населения, а также материальных ценностей и домашних животных, доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты. Население постоянно информируют о текущей обстановке, порядке действий и местах нахождения пунктов временного размещения.

Спасатели и сотрудники МЧС проводят все необходимые противопаводковые мероприятия, вместе с волонтерами оказывают помощь гражданам в вывозе личного имущества.

В районах, где введен режим ЧС, будут созданы комиссии по оценке материального ущерба и назначению компенсационных выплат пострадавшим от паводков. Проведение аварийно-восстановительных работ и комплекс мероприятий по санитарно-эпидемиологической обработке территории будут организованы после прохождения волны паводка.

«На территории Ермаковского и Каратузского районов организован круглосуточный контроль обстановки и мониторинг уровня воды. В том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения безопасности жителей, объектов инфраструктуры и экономики в южных районах края увеличена группировка спасателей», - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Напомним, на селекторном совещании с главами МО губернатор края Александр Усс призвал руководителей муниципалитетов продолжать контролировать ситуацию с паводками на своих территориях.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю