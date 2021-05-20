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Билеты в купе до Москвы можно приобрести по специальному тарифу

Главная Общество
Красноярск
18:03 20 Мая 2021
билеты, железные дороги, поезд, пассажиры
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Для пассажиров поездов №155/156 Красноярск-Москва-Красноярск установлены специальные тарифы на верхние места купейных вагонов. Они действуют при покупке билетов на проезд от начальной до конечной станции маршрута в период до 24 мая 2021 года (включительно). Стоимость билета по специальной цене составляет 6099 рублей.

Акция распространяется на поезда, отправляющиеся в поездки со 2 по 30 июня 2021 года.

Скидка не суммируется с другими специальными тарифами и скидками.

Напомним, поезд №155/156 Красноярск-Москва из Красноярска отправляется по чётным дням, из Москвы – по нечётным.

Оформить проездной документ по специальной цене можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования.

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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