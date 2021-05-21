«Единая Россия» поздравляет Красноярск с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести»

Указ о присвоении Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести» подписал Президент России Владимир Путин. Столь высокое звание было присвоено столице Красноярского края за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.

С инициативой о присвоении почетного звания к президенту обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что 11 городов, которые стали лидерами голосования, по-настоящему достойны звания. И не только из-за колоссальной поддержки людей — вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах.

Красноярцы восприняли новость с большим воодушевлением. Губернатор края Александр Усс поздравил жителей Красноярска в своем instagram с этим долгожданным событием:

«Я уверен, что принятое решение с радостью и гордостью воспримут все жители края. Красноярск в полной мере достоин носить звание «Город трудовой доблести». В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности. На фронт работали десятки предприятий, которые определили развитие краевой столицы на десятилетия вперёд. Среди них «Красмаш», завод цветных металлов, радиотехнический, цементный заводы, ТЭЦ-1. Именно в те суровые годы рождался современный Красноярск – индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Я поздравляю с этим событием всех красноярцев. Пусть наш город-труженик продолжает побеждать».

Мэр Сергей Ерёмин назвал присвоение Красноярску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» общей победой всех красноярцев и поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

«Спасибо ветеранским организациям, трудовым коллективам наших предприятий, волонтёрам. Я по-настоящему горжусь тем, что мы вместе добились этого решения, и искренне считаю, это наша с вами маленькая победа во славу всего военного поколения», - сказал Сергей Ерёмин.

Отметим, с инициативой ходатайствовать о присвоении Красноярску почетного звания выступили ветераны города. Именно они обратились с этим предложением к главе Красноярска и в городской Совет депутатов. Инициативу поддержали депутаты горсовета, они вышли с соответствующим предложением на уровень края. По закону именно представители краевой власти могут обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении Красноярску этого почетного звания.

Председатель Красноярского городского Совета ветеранов Дмитрий Басуев рассказал, что новость о присвоении городу почетного звания с воодушевлением приняли жители города Красноярска, особенно ветераны, которые трудились в годы Великой Отечественной войны:

"Все очень рады, что оценили, их работу и вклад в Победу над Фашистской Германией. 29 заводов было эвакуировано с центральной части России в город Красноярск. На предприятиях работали женщины, дети и пожилые люди. Работали по 16-20 часов. Некоторые неделями не выходили с заводов. Когда прибывали эшелоны с оборудованием эвакуированных заводов, сразу начинали работать под открытым небом. Все трудились под лозунгом – «Все для фронта. Все для победы». Нормы выполняли по 200 - 300%. Этот указ, по присвоению Красноярску звания «Город трудовой доблести» для ветеранов бальзам на душу, что они удостоены такой чести. Мы рады и счастливы. Теперь нужно установить стелу. Обсуждали с ветеранами место, где расположить стелу. Есть предложение поставить ее на площади у Железнодорожного вокзала, чтобы выходили люди из других городов и видели, что город Красноярск – «Город трудовой доблести», или на Предмостной площади на кольце. Мы будем это еще обсуждать с архитекторами и художниками. Будем встречаться с главой города. Это должно быть знаковое место. Чтобы все видели стелу".

Поддержали народную инициативу «Красноярск – Город трудовой доблести» и активисты волонтерского центра партии «Единая Россия», с первых дней февраля они организовали сбор подписей на специальных пунктах в крупных торговых центрах.

Десятки волонтеров ежедневно рассказывали горожанам о трудовой истории Красноярска, помогали неравнодушным землякам поддержать инициативу по сохранению памяти о трудовом подвиге военного поколения, заполнив бланк для голосования. Подключились к кампании и многие красноярские предприятия и организации. Среди них – Радиозавод, Машиностроительный завод, Больница №20. С помощью бюллетеней свою позицию выразили более 82 тысяч человек.

Также «Единая Россия» создала специальный сайт, на котором мог проголосовать каждый желающий. Вместе с голосами, отданными горожанами в поддержку инициативы на сайте https://красноярскдоблесть.рф/, общее количество поддержавших акцию составило почти 140 тысяч человек.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что добиться такого результата удалось благодаря совместной работе.

«Искренне благодарен красноярцам, волонтерам, партийным активистам, которые участвовали в сборе подписей. Это 140 тысяч жителей края. Поздравляю всех нас с важным и радостным событием. Это, в первую очередь, дань уважения и памяти поколению победителей, и, конечно, гордость, для всех нас!», - сказал Сергей Додатко.

Свои поздравления направили и депутаты Государственной Думы, принявшие активное участие в поддержке города:

«Благодаря волонтёрам, активистам и жителям страны память о подвигах тружеников, которые работали в дни Великой Отечественной войны на предприятиях и в тяжелейших условиях, будет сохранена!», - отметил Виктор Зубарев.

«Поздравляю с этим событием не только жителей Красноярска, но и всего Красноярского края! И низкий поклон всем нашим предкам, кто ковал Победу на фронте и в тылу!», - подчеркнул Юрий Швыткин.

Напомним, Звание «Город трудовой доблести» установлено федеральным законом в 2020 году для увековечивания трудового подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году Красноярск также претендовал на звание, но не вошел в число городов-лидеров. Почетное звание тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"