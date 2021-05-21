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Освободившиеся бывшие заключенные успешно находят работу в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
13:08 21 Мая 2021
работа, тюрьма, заключенные, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Освободившие из заключения в Красноярском крае при поддержке региональной службы занятости успешно находят работу. С начала года 67 таких соискателей заняли вакансии. На сегодняшний день более 60 % граждан, освобожденных из мест лишения свободы и обратившихся в центры занятости, обрели работу (на аналогичную дату 2020 года – 44 %).

Как рассказали в агентстве труда и занятости края, один из примеров – в Шушенском районе. Так, МУП «Тепловые и электрические сети» пополнил штат электромонтером. В Уярском районе в АО «Уяржелезобетон» работает формовщик. Водителем трудится житель Боготола в ОАО «Автомобилист».

Бывшие заключенные также становятся электросварщиками ручной сварки, рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту, слесарь-сантехниками, электрогазосварщиками, водителями автомобиля, трактористами.

«Служба занятости реализует в исправительных учреждениях региона превентивные мероприятия, направленные на формирование у граждан, подлежащих освобождению, мотивации к поиску рабочего места и навыков поведения на рынке труда. Ведется адресная работа по сопровождению граждан при трудоустройстве, организации гарантированных собеседований. Исправительные учреждения обеспечиваются информационными и методическими материалами по содействию занятости граждан данной категории», - рассказали в ведомстве.

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