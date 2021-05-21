Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

20 мая памятники нашего города предстали перед красноярцами в необычном виде. Фотографии дворника Петровны, дяди Яши и Мебельщика в фиолетовых олимпийках, точно таких же, как когда-то были во времена девяностых, появились сегодня в соцсетях Красноярска.

Наряженные в яркую одежду в сопровождении бумбоксов памятники не оставили горожан равнодушными и сразу же попали в объективы фотокамер.

Как оказалось, такое преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», которая состоится 24 мая на ТНТ. Именно таким образом телеканал решил напомнить своим зрителям о старте нового сезона и погрузить красноярцев в ностальгию по 90-м годам.

Говорят, что это не единственная акция, приуроченная к премьере, обещают ещё бесплатно помыть машины того времени на одной известной автомойке города.