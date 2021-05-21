Кешбэк за детский отдых в России начинает работать

Предложение «Единой России» возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря поддержал Владимир Путин

Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Действие программы детского туристического кешбэка распространяется на поездки, совершенные с 15 мая до 15 сентября 2021 года. Возможность получить кешбэк за детский отдых будет у всех родителей, выполнивших условия программы. Необходимо приобрести путёвку в лагерь или любое другое детское оздоровительное учреждение из реестра за безналичный расчёт с использованием карты платежной системы “Мир”. Дополнительных требований к нуждаемости семьи или наличию льготного статуса нет.

В рамках программы можно вернуть половину стоимости путёвки, но не более двадцати тысяч рублей. В течение пяти рабочих дней с момента проведения транзакции часть средств будет возвращена на карту.

«О том, как организовать школьные каникулы дочери, я задумалась, ещё когда ребёнок заканчивал детский сад», — рассказывает мама первоклассницы Ольга Власенко. — «Родственников, живущих за городом и к которым можно отправить ребёнка на каникулы, у нас нет, мой же летний отпуск максимум три недели. Получается, больше двух месяцев дочь в городе, и меня это беспокоит. Если часть стоимости путёвки в лагерь, который есть в государственном реестре и устраивает меня, будет возвращена, это серьёзная поддержка для семейного бюджета».

«Это очень хорошая инициатива. Спасибо и партии, и президенту. Мы как раз собираемся планировать отдых для моей дочки, она учится в третьем классе. У нас короткое сибирское лето, и думаю, для многих родителей принципиально важно, чтобы ребенок успел съездить и качественно отдохнуть. Но не всегда у родителей есть такая возможность. Думаю, теперь многие семьи воспользуются этим кешбеком. Думаю, родителям хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует какой-то конкретный лагерь: он уже проверен и безопасен», - отмечает жительница Красноярска Татьяна Ячменева.

Начисляется кешбэк за поездки, которые длятся как минимум три дня. Важно отметить, что все возвраты будут только с момента старта программы.

«В партию обращаются родители, которые хотят купить путёвки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств», — отмечает депутат Законодательного собрания края от «Единой России» Евгений Петренко. — «Мера поддержки очень актуальна. В прошлом году у детей из-за пандемии и ограничений не было возможности активного отдыха. Сегодня кешбэк поможет решению нескольких важных задач. Это финансовая поддержка, во-первых, родителей, во-вторых — организаций, занимающихся оздоровлением детей. Важно и то, что создан реестр добросовестных поставщиков услуг, работе которых семьи и государство могут доверять».

Кешбэк будет предоставляться, если лагерь включён в реестры организаций отдыха детей и работает на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия). Подробнее со списком учреждений нашего региона можно ознакомиться на сайте министерства образования края в разделах “Деятельность”, “Отдых и оздоровление детей”.

Источник фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По материалам "Единой России"