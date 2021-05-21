Художники превратили заброшенный особняк на улице Парижской Коммуны в арт-объект

12 сибирских художника за две недели создали из сгоревшего особняка в центре города произведение искусства, рассказали в мэрии.

Особняк законсервировали после пожара в 2010 году, однако скоро его превратят в музей. Сейчас на руинах, художники во время лаборатории «PubLab 1. Археология без лопаты» пытались понять что сохранить и где проходит граница между историческими фактами и мистификацией. Итогом творческих поисков стала выставка „Вы здесь (не) были“

После пожара в 2010 году здание было законсервировано. Однако скоро здесь сделают ремонт и откроют музей. Сейчас в руинах особняка молодые художники во время лаборатории «PubLab 1. Археология без лопаты» попытались понять, что сохранить, где граница между историческими фактами и мистификацией. Попытки уловить голоса духов дома привели к созданию выставки «Вы здесь (не) были».

— Каждый день в лаборатории велись исследования на стыке всевозможных наук — социологии, урбанистики, градостроительства, истории архитектуры, культурной географии, геологии, культурологии, антропологии. Художники искали ответ на что обратить свой взгляд, что нужно сделать для будущего музея, что сохранить? И может ли художник запустить перемены? Инсталляции — это их ответ на эти вопросы и провокация зрителя на поиск новых методов сосуществования с искусством и городом», – рассказали организаторы

В будущем особняк станет частью музейного квартала. Посмотреть на творение художников можно 22 мая. в 19:00, вход бесплатный. Сообщается, что экскурсии по зданию будут проходить до конца осени, главное записаться по телефону 212-22-50.

Фото: фотограф Алексей Акимов «PubLab»