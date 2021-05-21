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Зеленогорский ремонтник обманул трёх клиентов на 600 тыс. рублей

Главная Общество
Красноярск
10:20 21 Мая 2021
происшествия, мошенник, ремонт, мвд
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Зеленогорские следователи расследуют дело ремонтника-мошенника. 40-летний мужчина зарабатывал брал предоплату за ремонт, а обязанности не выполнял или выполнял частично, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Оперативники узнали о предприимчивом дельце от жительницы Зеленогорска. Она рассказал, что на одном из городских сайтов нашла объявление о проведении ремонта балконов и жилых помещений. Женщина позвонила мастеру, заключила с ним договор и заплатила аванс в 500 тысяч. Однако ремонтник обязанности выполнил частично, а после перестал выходить на связь. Таким же образом, мужчина обманул ещё троих клиентов.

Схема у мошенника была одна и та же: он заключал договоры с заказчиками, получал аванс, а обязательства не выполнял. Общая сумма ущерба превысили 600 тыс рублей.

Было возбуждено уголовное дело за мошенничество». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото из открытых источников
Общество / НОВОСТИ
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