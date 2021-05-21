Красноярским детям перестанут продавать зажигалки

В Законодательном Собрании края обсудили поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях». Депутаты хотят ограничить продажу товаров товаров, которые содержат сжиженный газ — зажигалки и заправки для них, баллоны для туристических плит для несовершеннолетних.

Краевое законодательство никак не регулирует этот вопрос, хотя ряд других регионов уже ввёл такие ограничения. Старший помощник прокурора края Марина Верхотурова также отметила и высокий уровень токсикомании среди подростков. Баллоны с таким газом дешёвые и доступны, что и привлекает подростков.

«Продажа несовершеннолетнему товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 70 тысяч рублей», — отметил Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков.

В ближайшее время поправки вынесут на ближайшее заседание сессии Законодательного Собрания для принятия в первом чтении.

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