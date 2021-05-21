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Красноярск стал городом трудовой доблести

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Красноярск
09:02 21 Мая 2021
красноярск, события, правительство, президент
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Президент РФ Владимир Пути подписал указ о присвоении Красноярску звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году проведено масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почётное звание «Город трудовой доблести». Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почётного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и заключениями экспертов Российской академии наук», - заявил Андрей Турчак.

Подписи в поддержку нашего города собирались на протяжении четырёх месяцев. Ветераны трудового фронта проводили встречи с учениками школ и студентами вузов, на предприятиях и в учреждениях проходили общие собрания. В крупных торговых центрах и общественных местах были развёрнуты специальные пункты для голосования за присвоение Красноярску почетного звания Российской Федерации. За все время проведения агитационной кампании инициативу поддержали более 137 тысяч человек, из них более 55 тысяч голосов были отданы на специальном сайте https://красноярскдоблесть.рф/.

«Красноярск в полной мере достоин носить звание «Город трудовой доблести». В годы войны здесь, в глубоком тылу, был создана мощная оборонная промышленность. Современный индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом родился именно тогда. Я поздравляю с этим событием всех красноярцев. Пусть наш город-труженик продолжает побеждать», - отметил Александр Усс.

Мэр города Сергей Ерёмин назвал присвоение Красноярску почётного звания общей победой всех красноярцев.

«Я благодарю каждого, кто отдал свой голос в поддержку этого решения, а также ветеранские организации, трудовые коллективы наших предприятий, волонтёров – всех, кто помог добиться этого решения.. Я искренне считаю, это наша с вами маленькая победа во славу всего военного поколения», - подчеркнул Сергей Ерёмин.

Фото: https://красноярскдоблесть.рф/

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