В Красноярске состоится хакатон «ТехноTrack»

25 и 26 мая 2021 года в Красноярском региональном инновационно–технологическом бизнес–инкубаторе состоится хакатон «ТехноTrack» для IT-разработчиков. Тема спринта – цифровая трансформация.

К участию приглашаются студенты и учащиеся – программисты, маркетологи, художники и веб-дизайнеры – для создания прототипов продуктов для компаний и государственных институтов региона. В течение 48 часов команды будут разрабатывать платформы, сервисы и приложения с целью «цифровизации» госструктур. Всего в хакатоне примут участие до 100 IT-специалистов, при этом в спринте можно участвовать удаленно – заявки от команд принимаются из других регионов России.

Заказчиками новых технологий выступили Министерство цифрового развития Красноярского края, общественное движение по контролю качества коммунальных услуг Открытое ЖКХ.рф, проект веб-регистратуры Красноярского края, а также организатор хакатона – Красноярский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

Как отметил руководитель КРИТБИ Сергей Басистый, благодаря разработкам государственные онлайн-сервисы станут более простыми и удобными для широкого круга населения:

«Цифровизация — это тренд для всех компаний, а особенно он актуален для госструктур. На сегодня цифровые технологии широкого используются для эффективной организации многих бизнес-процессов. Со своей стороны, мы хотим упростить процедуру по включению новых резидентов, а также разработать интернет-платформу под "Фабрику пилотирования" проектов Национальной технологической инициативы Российской венчурной компании. Рассчитываем, что это даст значительный толчок для роста технологических стартапов, ведь команды проектов смогут в онлайн-режиме получать консультацию от экспертов и менторов, протестировать гипотезы и найти потенциального заказчика».

Победители проекта получат призы от спонсоров и партнеров: умные колонки Яндекс, фитнес-браслеты, сертификаты в магазин электроники и другие оригинальные сувениры. Также все команды получат шанс пройти стажировку и практику в крупнейших предприятиях краевого IT-сектора: красноярского филиала ПАО «Ростелеком», Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА», компаний «Айти-Юниверс», «Фабрика Решений», «Мобилфон» и «Инфоком».

Мероприятие пройдет одновременно в очно-заочном формате. В офлайне мероприятие состоится на территории Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (Свободный проспект, 75). Также, в онлайне на площадке Zoom. Команды формируются от двух до пяти человек.

Регистрация на мероприятие открыта до 24 мая включительно на официальной странице технотрек24.рф, где также можно найти подробную информацию о хакатоне и задачах для разработчиков.