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В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП

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Красноярск
10:36 18 Мая 2021
происшествия, дтп, в красноярском крае, ачинск
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По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 6 часов утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь». Там столкнулись автомобили "Хонда Цивик Ферио" и ГАЗ 2747 (фургон).
51-летний житель Боготола, управлявший иномаркой, двигался со стороны города Ачинск в сторону Боготола. Навстречу ему – из Кемерово в сторону Ачинска –  ехал грузовик, которым управлял 48-летний водитель. Машины столкнулись на дороге, в результате чего погибли пять человек.

«Пятеро мужчин - водитель и пассажиры с автомобиля "Хонда" погибли на месте происшествия. Личности пассажиров устанавливаются. Водитель ГАЗ не пострадал», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. На месте аварии нарядами ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

 

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