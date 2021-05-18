В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 6 часов утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь». Там столкнулись автомобили "Хонда Цивик Ферио" и ГАЗ 2747 (фургон).

51-летний житель Боготола, управлявший иномаркой, двигался со стороны города Ачинск в сторону Боготола. Навстречу ему – из Кемерово в сторону Ачинска – ехал грузовик, которым управлял 48-летний водитель. Машины столкнулись на дороге, в результате чего погибли пять человек.

«Пятеро мужчин - водитель и пассажиры с автомобиля "Хонда" погибли на месте происшествия. Личности пассажиров устанавливаются. Водитель ГАЗ не пострадал», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. На месте аварии нарядами ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.