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В Красноярске начали озеленять парки и скверы

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Красноярск
10:30 18 Мая 2021
красноярск, парк, природа
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Работы ведут на площади Мира, в парке им. 400-летия г. Красноярска, площади Революции, Театральной площади, Ярыгинской набережной, скверах Космонавтов и Кировском, сообщает пресс-служба мэрии.

В парках и скверах высадят ивы, голубые ели, яблони, розы, пузыреплодник, сальвию и другие растения. В этом году, специалисты  отдают предпочтение многолетним цветам и декоративным кустарникам. Однолетние цветы посадят в местах, где в ближайшее время планируется масштабная реконструкция.

«При озеленении для нас главное – это эстетика, экологичность, функциональность и рациональное использование средств. При посадке мы отдаём предпочтение выносливым растениям, которые смогут жить в сибирском климате. На клумбах разместится некий гармоничный ансамбль из деревьев, кустарников и цветов», - отметила Надежда Андреева, руководитель студии ландшафтного дизайна «Грин Арт».

Фото:admkrsk.ru 

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