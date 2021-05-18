В Красноярске начали озеленять парки и скверы

Работы ведут на площади Мира, в парке им. 400-летия г. Красноярска, площади Революции, Театральной площади, Ярыгинской набережной, скверах Космонавтов и Кировском, сообщает пресс-служба мэрии.

В парках и скверах высадят ивы, голубые ели, яблони, розы, пузыреплодник, сальвию и другие растения. В этом году, специалисты отдают предпочтение многолетним цветам и декоративным кустарникам. Однолетние цветы посадят в местах, где в ближайшее время планируется масштабная реконструкция.

«При озеленении для нас главное – это эстетика, экологичность, функциональность и рациональное использование средств. При посадке мы отдаём предпочтение выносливым растениям, которые смогут жить в сибирском климате. На клумбах разместится некий гармоничный ансамбль из деревьев, кустарников и цветов», - отметила Надежда Андреева, руководитель студии ландшафтного дизайна «Грин Арт».

Фото:admkrsk.ru