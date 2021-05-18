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Новые клиенты «Красноярскэнергосбыта» автоматически получат доступ в личный кабинет

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Красноярск
10:01 18 Мая 2021
услуги, компания, сервис, электроэнергия
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«Красноярскэнергосбыт» запустил сервис автоматического подключения новых клиентов к личному кабинету при заключении договоров энергоснабжения.

В компании отмечают, в большинстве случаев, новые клиенты - это собственники частных домов или жители многоквартирных домов, которые переходят в Красноярскэнергосбыт на прямые расчеты. Теперь им не нужно проходить процедуру регистрации, разбираться в функционале личного кабинета. Личный кабинет будет создан автоматически. Собственнику сообщат логин и пароль и выдадут памятку по его использованию. Кстати, логин и пароль от личного кабинета будут указаны и в первой квитанции на оплату электроэнергии. При первом же входе в личный кабинет система попросит сменить автоматически выданные логин и пароль.

«Мы стараемся убрать все препятствия для перехода наших клиентов на обслуживание через интернет-сервисы. Даже такие незначительные помехи, как процедура регистрации в личном кабинете. Походы в офис и стояние в очередях – это изживающая себя форма взаимодействия с нашей организацией. Очный прием необходим только очень пожилым людям, которые не владеют интернет-технологиями, или жителям населенных пунктов, где имеются проблемы с доступом в Интернет. Остальные наши клиенты могут 100% вопросов решать при помощи дистанционных сервисов, в первую очередь – в личном кабинете клиента», - отмечает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напомним, что уже около 54% потребителей-физических лиц ПАО «Красноярскэнергосбыт» являются пользователями личного кабинета клиента на сайте krsk-sbit.ru.

Потребители, которые уже используют сервис, уверены – это намного удобней. Например, скачать электронную квитанцию в личном кабинете и мобильном приложении можно из любой точки мира. Также в личном кабинете можно узнать баланс лицевого счета, передать показания приборов учета, посмотреть историю начислений и платежей, обменяться с организацией документами или оплачивать счета, в том числе с помощью системы мобильных платежей – Apple Pay и Google Pay. Кстати, потребители могут получать полноценные консультации в письменном виде или через сервис «Видеозвонок консультанту».

Отметим, что мобильную версию личного кабинета можно установить на смартфоны, коммуникаторы или планшеты.

Вопросы о подключении к личному кабинету можно задать:

  • по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции, с 8-00 до 21-00 в будние дни;
  • через сервисы «Видеоконсультант» или «интернет-приемная» на сайте компании krsk-sbit.ru.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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