«Люди продолжают бегать где попало»: фотограф призвал красноярцев правильно переходить железную дорогу

Известный красноярский фотограф Сергей Филинин опубликовал в своем Instagram снимки, как жители края переходят через железнодорожные пути. Мужчина признался – его потряс тот факт, что люди переходили дорогу прямо по рельсам, хотя неподалеку был оборудованный переход.

«Несколько дней назад я оказался в районе ст. Злобино. Мое внимание просто потряс один момент - сколько людей шло прямиком через железнодорожные пути!

Понятное дело, люди не любят делать круги, подниматься на виадук, но! Почему-то мало кто задумывается о том, что поезд - это не авто и даже идущий с небольшой скоростью состав моментально остановить просто невозможно. Достаточно запнуться или замешкаться, чтобы оказаться под поездом. А такие инциденты в подавляющем большинстве случаев являются смертельными», - написал в посте Сергей.

Фотограф отметил, что на платформе Путепровод картина та же, хотя там в двух местах оборудован переход со светофором, где даже на виадук подниматься не нужно.