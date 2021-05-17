«Люди продолжают бегать где попало»: фотограф призвал красноярцев правильно переходить железную дорогу

Известный красноярский фотограф Сергей Филинин опубликовал в своем Instagram снимки, как жители края переходят через железнодорожные пути. Мужчина признался – его потряс тот факт, что люди переходили дорогу прямо по рельсам, хотя неподалеку был оборудованный переход.
«Несколько дней назад я оказался в районе ст. Злобино. Мое внимание просто потряс один момент - сколько людей шло прямиком через железнодорожные пути!
Понятное дело, люди не любят делать круги, подниматься на виадук, но! Почему-то мало кто задумывается о том, что поезд - это не авто и даже идущий с небольшой скоростью состав моментально остановить просто невозможно. Достаточно запнуться или замешкаться, чтобы оказаться под поездом. А такие инциденты в подавляющем большинстве случаев являются смертельными», - написал в посте Сергей.
Фотограф отметил, что на платформе Путепровод картина та же, хотя там в двух местах оборудован переход со светофором, где даже на виадук подниматься не нужно.
«Многие, к тому же, ходят через пути в наушниках и капюшоне, некоторые ездят на велосипеде. Часто такие прогулки заканчиваются очень печально. Даже без наушников порой тяжело услышать приближающуюся электричку, если по соседнему пути проходит товарняк. Друзья, берегите себя, будьте осторожны на железной дороге, да и вообще», - призвал красноярцев Сергей Филинин.