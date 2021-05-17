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Клещи продолжают охоту на красноярцев

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Красноярск
17:10 17 Мая 2021
клещи, в красноярском крае, общество
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За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей в больницы обратились 1356 красноярца, из них 337 — дети. Также 9 жителей города заразились клещевым энцефалитом сообщает Роспотребнадзор.

Всего с начала сезона в крае зарегистрировано 1825 случаев присасывания клещей, в том числе 476 случаев среди детей. По данным наблюдателей, численность клещей в заповеднике Столбы, составляет 71 особь на километр.

Отделение вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследовано 689 клещей. Подопытные оказались заражены моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом. Энцифолит оказался лишь в 0,7 % исследованных клещей. 37% клещей было заражено боррелией – возбудителем болезни Лайма.

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