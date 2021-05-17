Красноярцев призывают активнее голосовать за благоустройство города

17 мая на обновлённой Ярыгинской набережной депутат Законодательного Собрания Красноярского края, куратор вопросов ФКГС в Свердловском районе Илья Зайцев встретился с инициативными жителями Свердловского района Красноярска, чтобы вместе оценить качество нового, современного городского пространства. Напомним, в прошлом году набережную комплексно благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Изменениями жители остались довольны. Кто-то даже сравнил облик набережной из детства, с нынешним.

— Я живу здесь неподалёку и помню, как раньше здесь все было неприглядно, а сейчас стало очень красиво. Мы каждые выходные приходим сюда гулять, – поделилась своими впечатлениями молодая жительница района Юлия.

А многие, глядя на обновлённую набережную стали предлагать и свои идеи благоустройства города.

— Знаете, вот моё мнение — нужно сделать палисадники в каждом районе индивидуальными. В Свердловском районе – зелёными, в Кировском – синими, – поделилась своими идеями по благоустройству города, одна из жительниц Свердловского района Галина. Женщина рассказала, что уже приняла участие в рейтинговом голосовании по объектам, планируемым к благоустройству в 2022 году. При помощи волонтёров она отдала свой голос на федеральной платформе 24.gorodsreda.ru.

Кстати, волонтёры присутствовали и на встрече депутата с жителями. Ребята рассказали, что они не только оказывают помощь красноярцам, объясняя, как правильно отдать свой голос за ту или иную городскую территорию, но и сами проголосовали в числе первых.

— Я голосовал за Робеспьера 19. Там пустырь, между несколькими домами. Хочется, чтобы там появился парк, скамейки, лавочки. Чтобы люди могли походить, расслабиться, – рассказал Андрей, один из волонтёров.

Депутат Заксобрания и куратор программы «Формирование комфортной городской среды» в Свердловском районе Илья Зайцев, рассказал о положительном примере жителей «Белых Рос», где благодаря активности красноярцев, вместо многоэтажки появился красивый сквер.

— Раньше, на Полтавской, было три аварийных дома. И жители «Белых Рос» очень боялись, что на их месте построят ещё один «муравейник», поэтому приняли решение: новые многоэтажки там не нужны, а нужна зелёная зона. Город прислушался к жителям и высадил там зелёные насаждения. Жителям «Белых Рос» предлагали построить на этом месте супермаркет и подземную парковку, но они отстояли свою позицию, и свой сквер. Сейчас они активно голосуют за его благоустройство.

Улучшение территории города продолжится и в 2022 году. Любой желающий, в возрасте от 14 лет, может проголосовать за общественное пространство, которое следует благоустроить уже в следующем году. Отметим, что проголосовать можно и удалённо, через сайт 24.gorodsreda.ru до 30 мая включительно.

Сейчас по проекту проголосовало уже 115 тысяч жителей края, из них – более 41 тысячи в городе Красноярске об этом сообщали Sibnovosti.ru..

Отметим, в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» участвует 91 объект из 24 муниципалитетов Красноярского края. В Красноярске наибольшее число голосов на данный момент отдано за благоустройство скверов по ул. Полтавской, 32, ул. Робеспьера, 19 и ул. Академика Павлова, 40-42, набережной вдоль реки Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского) и Правобережной набережной Енисея (в районе ДК им. 1 Мая).

Фото: sibnovosti.ru