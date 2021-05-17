17 мая
Красноярск
погода +14 °C
73.85
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мужчину, чья дочь попала под поезд, обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Главная Общество
Красноярск
16:40 17 Мая 2021
происшествия, красноярск, дети, суд
версия для печати Ico_print

Отца, по неосторожности которого погибла 9-летняя дочь будут судить по части 1 статьи 109 УК РФ. Ему грозит два года исправительных либо принудительных работ, а также лишение или ограничение свободы, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По материалам следствия, нетрезвый мужчина вместе с 9-летней дочкой, решил сократить дорогу до магазина через железнодорожные пути, через служебный переход.

К несчастью, в это же время по пути двигался грузовой поезд. Мужчина не услышал предупреждающие сигналы машиниста. Итогом стали травмы, от которых ребёнок погиб на месте.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Клещи продолжают охоту на красноярцев

Клещи продолжают охоту на красноярцев

17 Мая 2021 г.
За прошлую неделю клещи покусали 1356 красноярца
Новости Красноярска: Красноярцев призывают активнее голосовать за благоустройство города

Красноярцев призывают активнее голосовать за благоустройство города

17 Мая 2021 г.
Уже проголосовало 115 тысяч жителей края
Новости Красноярска: До окончания голосования за общественные пространства остается 2 недели

До окончания голосования за общественные пространства остается 2 недели

17 Мая 2021 г.
Их благоустроят в 2022 году

Школьники Красноярска стали победителями Всероссийского конкурса проектов «Добро не уходит на каникулы»

17 Мая 2021 г.
Они получат грант в размере 216 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае подсчитали, как за неделю изменилась стоимость продуктов

В Красноярском крае подсчитали, как за неделю изменилась стоимость продуктов

17 Мая 2021 г.
Подешевели молоко и сметана, но подорожали овощи
Новости Красноярска: Пьяный и без прав: житель Курагинского района арестован на 15 суток

Пьяный и без прав: житель Курагинского района арестован на 15 суток

17 Мая 2021 г.
Автомобиль поместили на спецстоянку
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Таймырским поселкам меняют уголь

Таймырским поселкам меняют уголь

16 Мая 2021 г.
Он будет поставляться с Бейского месторождения в Хакасии
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

12 Мая 2021 г.
Губернатор связал этот процесс с «инвестиционным рывком» в регионе
Новости Красноярска: Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

16 Мая 2021 г.
В клубе еще один новичок из системы «Лады»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru