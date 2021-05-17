Мужчину, чья дочь попала под поезд, обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Отца, по неосторожности которого погибла 9-летняя дочь будут судить по части 1 статьи 109 УК РФ. Ему грозит два года исправительных либо принудительных работ, а также лишение или ограничение свободы, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

По материалам следствия, нетрезвый мужчина вместе с 9-летней дочкой, решил сократить дорогу до магазина через железнодорожные пути, через служебный переход.

К несчастью, в это же время по пути двигался грузовой поезд. Мужчина не услышал предупреждающие сигналы машиниста. Итогом стали травмы, от которых ребёнок погиб на месте.