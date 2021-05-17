До окончания голосования за общественные пространства остается 2 недели

До окончания голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году, остается 2 недели

Свой выбор сделали уже больше 40 тысяч жителей города. Красноярцев призывают активнее включаться в процесс и заходить на платформу для выбора 24.gorodsreda.ru. Каждый голос может повлиять на то, какой именно сквер или парк благоустроят в следующем году. Голосование проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

За последнюю неделю значительную активность проявили сторонники благоустройства набережной Енисея за ДК им. 1 мая. На первом месте по количеству голосов пока сквер на ул. Полтавской, 32, на втором - сквер на ул. Робеспьера, 19.

Раньше на участке по ул. Робеспьера стояли две ветхие двухэтажки с надворными постройками. После их сноса остались старые деревья и заросли травы, рядом – бетонный забор, который в случае благоустройства территории демонтируют.

«Сегодня это место периодически превращается либо в стихийную свалку, либо в хаотичную парковку, либо в ночлежку для людей без определённого места жительства. Наша территория пока не победила в конкурсе, но мы очень надеемся, ведь здесь для ребятишек нет ни игровой, ни спортивной площадки, а это – центр города», - отметила жительница улицы Робеспьера Юлия Смирнова. ​​

Жители уже составили предварительный дизайн-проект обновлённого сквера. Здесь появится детская площадка с игровыми конструкциями, спортивная площадка, освещение.

Чтобы принять участие в выборе общественных пространств для благоустройства на 2022 год, необходимо зарегистрироваться на платформе через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона.

Помочь проголосовать могут волонтеры, которые дежурят в торговых центрах и общественных местах. Заочную консультацию можно получить круглосуточно по единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13.

У каждого сквера есть куратор, среди них - депутаты, активисты, общественники. Их телефоны также можно найти на платформе.

Принять участие в голосовании может любой красноярец старше 14 лет. Отдать свой голос можно только один раз. Голосование продлится до 30 мая 2021 года включительно.

Фото с сайта Администрации г. Красноярска

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска