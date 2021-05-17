В Красноярском крае подсчитали, как за неделю изменилась стоимость продуктов

Еженедельный мониторинг цен проводят специалисты Красноярскстата.

Так, по данным ведомства на 14 мая, больше других в Красноярске подорожали свежие овощи: лук (+8,31%), капуста (+4,86%) и картофель (+2,97%). Подобная картина наблюдается и в Тыве, где лук и капуста выросли в цене на 2 рубля; а также в Хакасии – там цены на лук, капусту и картофель увеличились на 1,2 - 1,9 рублей за килограмм. Сильнее всего из овощей подорожали огурцы в Тыве, где их ценник вырос сразу на 10 рублей за килограмм.

Но есть и приятные новости молоко, сметана и сливочное немного упали в цене. Так, литр стерилизованного молока жирностью 2,5-3% обойдется покупателям на 2,1 рубля меньше. Сразу на 3,47 руб/кг подешевела сметана, а вот сливочное масло «убавило» только 1,15 с килограмма.

В Тыве на 80 копеек подешевело молоко и почти на 2 рубля снизилась цена яблок. А в Хакасии, например, по статистике чуть дешевле стала стоимость мясных консервов (-1,32 руб) и маргарина (-2,57 руб).

Фото: crushpixel.com