Пьяный и без прав: житель Курагинского района арестован на 15 суток

19-летний парень из Курагинского района, не имеющий водительского удостоверения, арестован на 15 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГИБДД.

Оказалось, что сообщение о том, что около одной из образовательных организаций водитель автомобиля «Ниссан Лаурель» ведет себя неадекватно и возможно находится в состоянии опьянения, поступило в дежурную часть полиции накануне.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия и задержали 19-летнего молодого человека. Им оказался безработный житель района, который помимо того, что был пьян, так даже никогда не обучался вождению. В крови горе-водителя медицинское освидетельствование показало 0,51 мг/л.

Автомобиль у водителя изъяли и поместили на спецстоянку. Суд признал юношу виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.