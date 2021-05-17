Свою территорию для благоустройства уже выбрали более 115 тысяч жителей Красноярского края

Более 115 тысяч жителей Красноярского края уже приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая включительно. Благоустройство планируется проводить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Стать участником рейтингового голосования может каждый житель региона старше 14 лет.

За три недели голосования в лидеры вышли Красноярск, Зеленогорск, Канск, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск и Норильск. В столице края своё мнение высказали уже более 40,5 тысяч человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свою благодарность всем неравнодушным красноярцам и призвал жителей выразить своё мнение:

«Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно опробован в нашем крае и касается не только городов, но и сёл. Призываю вас включиться в голосование», - сказал Александр Усс.

От Красноярского края представлен 91 объект из 24 муниципальных округов края, информация размещена на единой общероссийской платформе 24.gorodsreda.ru. За каждым объектом закреплён куратор, он сможет ответить на уточняющие вопросы. Все координаты кураторов указаны на сайте. Если вы хотите получить заочную консультацию, достаточно по единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13.

Чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на платформе 24.gorodsreda.ru через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона. Помощь в голосовании вам могут оказать и волонтеры, которые дежурят в торговых центрах и общественных местах.