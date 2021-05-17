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Елена Пензина рассказала жительницам Красноярска о новых мерах поддержки, инициированных «Единой Россией»

Главная Общество
Красноярск
10:24 17 Мая 2021
политика, партии, поддержка
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По итогам Послания Президента с 1 июля начнется выплата ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной жизненной ситуации за раннюю постановку на учёт по беременности и пособий на детей от 8 до 16 лет родителям, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственным родителям со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума в регионе. Ожидается, что в 2021 году эти пособия получат почти миллион человек.

Также к 15 июля должны быть приняты законодательные изменения для оплаты больничных родителям дошкольников в размере 100% заработка независимо от трудового стажа. По предварительным оценкам, только в 2021 году эта мера коснется 1,5 миллиона молодых родителей. 26 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму необходимые поправки, которые позволят реализовать все три меры поддержки.

В ближайшее время Государственная дума РФ примет комплекс социальных поправок, инициированных партией «Единая Россия» и одобренных Президентом. Напомним, автором поправок является депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

«Эти поправки были озвучены мной на социальном онлайн-форуме «Единой России» и волонтёров.  Далее они были включены в президентское Послание, а затем очень быстро приняты и обсуждены в Госдуме», - рассказывает парламентарий.

Накануне Елена Пензина посетила женскую консультацию №3 Родильного дома №1 г. Красноярска, где встретилась с главным врачом и пациентками, и рассказала о новых законодательных инициативах.

Врачи отметили, что такая мера смотивирует будущих мам встать на ранний учет в женскую консультацию.

«Для нас, врачей, это позволяетна ранних сроках выявить возможную патологию, это снижает риски развития осложнений. Все эти меры сделаны для того, чтобы рождалось здоровое потомство, здоровье женщины было сохранено. И мы это очень приветствуем», - подчеркнула заведующая женской консультацией №3 Ирина Рыженкова.

Также Елена Пензина побывала в центре социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», где встретилась с женщинами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и также рассказала им о новых выплатах и мерах поддержки. В преддверии Дня семьи она передала матерям продуктовые наборы и настольные игры от партии «Единая Россия». Женщины восприняли новость очень позитивно.

«Это очень хорошая поддержка от государства. Поможет, например, одеть в школу ребенка, когда любая копейка на счету, тем более, в наше время сейчас», - рассказывает многодетная мама Вероника Байтурганова.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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