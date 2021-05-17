Мошенники используют новую схему обмана

«Письма счастья» рассылают мошенники, воспользовавшиеся изменением политики WhatsApp. В сообщениях они рассказывают о том, что мессенджер станет платным для тех пользователей, которые не выполнят условия аферистов. Для того, чтобы продолжить пользование WhatsApp, мошенники предлагают переслать данную информацию 10 контактам, а стоимость одного СМС составляет €0,01. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет»,— пишут мошенники.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что «письма счастья» получают в основном пенсионеры. При этом, сообщения мошенников не представляют угрозы, их нужно просто проигнорировать.

Как отмечает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров, главная цель таких рассылок — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей.

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