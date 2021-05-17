Житель Дудинки солгал следователям о краже телефона

Сотрудники МВД России по Таймырскому району подозревают жителя Дудинки в ложном доносе о краже сотового телефона.

37-летний мужчина заявил, что из его квартиры, был украден сотовый телефон и ему был причинен материальный ущерб на сумму около 11 тысяч рублей. Следователи предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Однако мужчина не принял предупреждение к сведению. При проверке путался в показаниях и умышленно вводил в заблуждение следователей.

Стражи порядка опросили свидетелей и выяснили, что мужчина сам отдал принадлежавший ему телефон своей сожительнице в счёт долга, соответственно факт кражи средства связи не подтвердился.

Теперь в отношении Дудинца открыто уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото из открытых источников