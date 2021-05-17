17 мая
Красноярск
погода +8 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Дудинки солгал следователям о краже телефона

Главная Общество
Красноярск
09:27 17 Мая 2021
происшествия, дудинка, суд
версия для печати Ico_print

Сотрудники МВД России по Таймырскому району подозревают жителя Дудинки в ложном доносе о краже сотового телефона.

37-летний мужчина заявил, что из его квартиры, был украден сотовый телефон и ему был причинен материальный ущерб на сумму около 11 тысяч рублей. Следователи предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Однако мужчина не принял предупреждение к сведению. При проверке путался в показаниях и умышленно вводил в заблуждение следователей.

Стражи порядка опросили свидетелей и выяснили, что мужчина сам отдал принадлежавший ему телефон своей сожительнице в счёт долга, соответственно факт кражи средства связи не подтвердился.

Теперь в отношении Дудинца открыто уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото из открытых источников

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дождь и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 17 мая

Дождь и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 17 мая

17 Мая 2021 г.
Непогода накроет юг края
Новости Красноярска: Жительница Зеленогорска открыла бизнес на «ночных бабочках»

Жительница Зеленогорска открыла бизнес на «ночных бабочках»

17 Мая 2021 г.
Занимались куртизанки и кражами
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС подведены итоги конкурса «Послание победителям»

На Богучанской ГЭС подведены итоги конкурса «Послание победителям»

17 Мая 2021 г.
Конкурс проводился с 15 апреля по 5 мая
Новости Красноярска: Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

16 Мая 2021 г.
Ситуацию обсудили на заседании муниципальной комиссии по ЧС
Новости Красноярска: СГК приступила к обновлению энергетического оборудования Красноярской ТЭЦ-1

СГК приступила к обновлению энергетического оборудования Красноярской ТЭЦ-1

14 Мая 2021 г.
СГК начала замену двух котлоагрегатов
Новости Красноярска: Мужчина получил 13 лет за захват заложников

Мужчина получил 13 лет за захват заложников

14 Мая 2021 г.
В опасности оказалась женщина и пять её детей
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

17 Мая 2021 г.
ДТП случилось во дворе дома
Новости Красноярска: В Бирилюсском районе вновь открыли проезд по дороге

В Бирилюсском районе вновь открыли проезд по дороге

17 Мая 2021 г.
Участок был закрыт из-за подтопления
Новости Красноярска: Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

16 Мая 2021 г.
В клубе еще один новичок из системы «Лады»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru