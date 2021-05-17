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В Бирилюсском районе вновь открыли проезд по дороге

Главная Общество
Красноярск
10:50 17 Мая 2021
общество, дороги, в красноярском крае
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В Бирилюсском районе открыт проезд по автодороге Бирилюссы - Сосновка – Маталассы, об этом 16 мая сообщает КрУДор.

Направление было закрыто из-за паводка почти неделю, с 9 мая. Так, на разных участках дороги, с 1 по 12 км, водами реки Кемчуг подтопило проезжую часть. Глубина переливов достигала 60 см, но сейчас ситуация пришла в норму.

«Специалисты восстановили размытые участки дорожного полотна и укрепили обочины. Ограничения сняты, опасности для движения транспортных средств нет», - говорится в сообщении ведомства.

 

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