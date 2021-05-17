В Бирилюсском районе вновь открыли проезд по дороге

В Бирилюсском районе открыт проезд по автодороге Бирилюссы - Сосновка – Маталассы, об этом 16 мая сообщает КрУДор.

Направление было закрыто из-за паводка почти неделю, с 9 мая. Так, на разных участках дороги, с 1 по 12 км, водами реки Кемчуг подтопило проезжую часть. Глубина переливов достигала 60 см, но сейчас ситуация пришла в норму.