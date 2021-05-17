Жительница Зеленогорска открыла бизнес на «ночных бабочках»

Следователи Зеленогорска направили в суд уголовное дело об организации на территории города интим-салона.

«Хозяйкой» трёх ночных бабочек была ранее не судимая безработная жительница города. Услуги клиентам предоставлялись в квартирах и саунах города, денежные средства делились поровну между организатором и исполнителями.

Также следователи выяснили, что Зеленогорские куртизанки не чурались и воровства. Так, 29-летняя местная жительница, воспользовавалась мобильным телефоном мужчины и похитила с банковского счета 11 тысяч рублей. Деньги она и ее 38-летняя «работодатель» потратили на собственные нужды.

Теперь в отношении хозяйки борделя открыто сразу два уголовных дела: об «Организации занятия проституцией» и «Краже». В сумме ей грозит до 11 лет лишения свободы. В данный момент она под домашним арестом.

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