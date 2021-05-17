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Дождь и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 17 мая

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Красноярск
09:15 17 Мая 2021
непогода, ветер, дождь, в красноярском крае
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По данным синоптиков в понедельник, 17 мая, в горах южных районов Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. Возможны порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с.

17-19 мая в случае выпадения обильных осадков на реках Оя, Туба, Кан, Мана ожидаются подъём уровня воды. Не исключен выход воды на пойму, а также затопление пониженных участков местности и дорог.
Сотрудники ГУ МЧС России по региону обращаются к жителям и гостям края, чьи дома находятся в пониженных участках местности: заблаговременно соберите ценные вещи и документы. В случае подтопления придомовых территорий, если понадобиться эвакуироваться в пункты временного размещения до стабилизации обстановки, возьмите с собой самое необходимое.

При усилении ветра - будьте внимательны, чтобы не получить травмы и увечья. Если стихия застала вас на улице, укройтесь от ветра в подземных переходах, подъездах или магазинах. Нельзя укрываться от непогоды за рекламными щитами, автобусными остановками или деревьями.  Не становитесь возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не вставайте под линиями электропередач и не трогайте оборванные провода. Не паркуйте личный автотранспорт возле деревьев и ветхих строений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

 

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