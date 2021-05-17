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На Богучанской ГЭС подведены итоги конкурса «Послание победителям»

Главная Общество
Красноярск
08:43 17 Мая 2021
конкурс, дети, гэс, победа
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Оргкомитет подвел итоги конкурса видео-записей «Послание победителям», приуроченного к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На конкурс были представлены 26 работ. В их подготовке приняли участие более 60 детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет, исполнивших как известные произведения советских и российских авторов, так и произведения, написанные самостоятельно. Все работы, представленные на конкурс, размещены на страницах Богучанской ГЭС в социальных сетях, где с ними могут ознакомиться все желающие.

Жюри конкурса определило победителей и призеров в двух номинациях - исполнителей произведений в стихах и прозе. В номинации «Послание в стихах» 1 место – Алексей Лутошкин (5 лет, д/с "Березка"), исполнивший произведение Дарьи Мухиной-Тихомировой "Диалог мамы и сына о войне". 2 место - Александр Хоменко (стихотворение А.Твардовского «Рассказ танкиста») и Павел Старыгин, д/с "Сибирячок" (стихотворение Т. Шапиро «Я в солдатики играю…»). 3 место

– София Майкова и Дмитрий Верхотуров (стихотворение Юлии Друниной "Четверть роты уже скосило...") и Максим Куценов (стихотворение М. Джалиля «Чулочки»). В номинации «Послание в прозе» 1 место – Екатерина Файзулина; 2 место – 1В класс КСОШ №2; 3 место – группа учеников ЦДОД  Таисия Шульцева, Мария Портнова, Анастасия Швыдко, Яков Малик, Ярослав Моисеев, Маргарита Осипова.

Конкурс проводился с 15 апреля по 5 мая 2021 года, его задача  - сохранить преемственности поколений, привлечь внимание участников к истории и литературе России, увлечь их чтением книг о вкладе наших предков в Победу. К участию допускались учащиеся школ и воспитанники детских садов Кежемского района и города Кодинска, учащиеся Центра дополнительного образования. Участники конкурса при помощи смартфонов или цифровой камеры записали видео-послание воинам-победителям, ветеранам войны и труда, поздравили их с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Впервые конкурс «Послание победителям» был проведен в 2020 году.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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