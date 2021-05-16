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Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

Главная Общество
Красноярск
12:21 16 Мая 2021
гора, лавина, взрыв, снег, чс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Норильске отказались от третьего этапа принудительного спуска лавины на склоне горы Отдельной. Такое решение было принято по итогам второго этапа.

Ситуацию обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Норильска. Второй этап состоялся на юго-западном склоне Отдельной 13 мая. Работы проводит ООО НПО «Взрывное дело».

«Необходимости в третьем этапе принудительного спуска мы с коллегами не видим. За последние три с половиной недели толщина снежного покрова на участке снизилась на полтора метра», - процитировал официальный сайт Норильска президента подрядной компании Вячеслава Буханова.

При этом он отметил, что опасность естественного схода лавины сохраняется. Доступ людей на юго-западный склон по-прежнему запрещен.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2021 года лавина накрыла на Отдельной несколько домиков на горнолыжной базе. В одном из них отдыхала семья из четырех человек. Родители и полуторагодовалый ребенок погибли, удалось спасти лишь старшего сына. Первую попытку провести принудительный сход лавины произвели 20 апреля.

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