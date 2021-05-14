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СГК приступила к обновлению энергетического оборудования Красноярской ТЭЦ-1

Главная Общество
Красноярск
15:59 14 Мая 2021
энергетика, оборудование, модернизация, техникa
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Сибирская генерирующая компания начала замену двух котлоагрегатов на Красноярской ТЭЦ-1. Эта работа улучшит технологические характеристики станции, повысит надежность основного оборудования, снизит расход топлива и объем выбросов.

В мае специалисты подрядной организации «СибЭМ» приступили к демонтажу котлоагрегата №15 на Красноярской ТЭЦ-1. На объекте будет задействовано более 100 специалистов. Ожидается, что к осени их число вырастет в несколько раз

Старое оборудование эксплуатировалось на тепловой электростанции с конца 1960-х годов. Его СГК заменит на новый котлоагрегат производства Подольского машиностроительного завода, разработанный специально для ТЭЦ-1 на основе самых современных технологий. Подрядчиком для монтажных работ выбран Красноярский котельный завод.

Котлоагрегат №16 энергетики также готовят к замене. Ожидается, что два новых котлоагрегата будут смонтированы и введены в эксплуатацию в штатном режиме к концу 2023 года. Коэффициент полезного действия оборудования вырастет с 89,7% до 91,5%.

Фото: СГК
По материалам СГК

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