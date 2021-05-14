Мужчина получил 13 лет за захват заложников

Суд вынес приговор мужчине, взявшему, в октябре прошлого года, в заложники женщину и её пятерых детей в поселке Тасеево Красноярского края. Этот поступок суд оценил на 13 лет колонии.

Все произошло в октябре 2020-го: полицейским поступило сообщение о том, что нетрезвый, ранее судимый мужчина, устроил скандал в доме своей знакомой. Прибыв на место, полицейские попытались узнать детали происходившего, но мужчина вышел из себя.

Взяв топор, он повредил служебный автомобиль, а после закрылся в доме, вместе с потерпевшими. Этот поступок суд оценил на 13 лет колонии.

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