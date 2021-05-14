Красноярцы выиграли медали на чемпионате по рафтингу

В Республике Алтай прошел 52-й слет «Праздник на воде Сема-2021». Во время него прошёл чемпионат Сибири по рафтингу, и первенство Республики Алтай по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров.

В соревнованиях приняли участие команды из Красноярского и Алтайского краев, Томской, Новосибирской, Белгородской областей, а также из Горно-Алтайска.

В первенстве Алтая по рафтингу среди юниоров красноярская команда «Ермак-юниоры» заняла 1 и 2-е место в многоборье в дисциплинах «Рафт-6» и «Рафт-4». Состав нашей команды: Данила Глебов, Роман Евтушенко, Константин Лунде, Георгий Супрыгин. Отметим, что команда «Ермак» (девушки) в составе Ангелины Алексеевой и Виктории Журавлевой заняла 3-е место в многоборье.

Мужская команда «Ермак» красноярского МАУ «СШОР «Спутник» заняла 3-е место в многоборье. В состав команды вошли: Павел Грызлов, Илья Грызлов, Пётр Дудко, Евгений Малышев, Матвей Реди, Артем Шумаев, Денис Хамищенко.

Фото: krskstate.ru