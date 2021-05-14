Быть как профи

Куда вложить деньги и как заставить их приносить прибыль – этими вопросами сегодня задаются все больше россиян. Возможность выгодно распорядиться своим капиталом на рынке акций и облигаций стала настоящим трендом: число частных инвесторов на Московской бирже уже превысило 11 миллионов. Как быть новичкам, у которых еще нет опыта торговли, но также нет предрассудков и страхов, мешающих освоить работу с инвестициями? В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» приводят в пример IT-решения, которые помогают сделать первые шаги в этой сфере комфортными и безопасными.

Профессиональным инвесторам нужно много времени и внутренних ресурсов, чтобы постоянно развивать свой инвестиционный интеллект: анализировать отчеты и статистику, следить за прогнозами и изменениями на финансовых рынках и т.д. Избежать подводных камней в этой области крайне сложно – даже самый известный и удачливый инвестор в мире Уоррен Баффет, случалось, терял больше 28 млрд долларов в неделю. Прийти на рынок и сразу всего лишиться – такой перспективы боятся многие новички, но сейчас для них разработали специальную площадку, которая помогает дублировать шаги опытных участников рынка с минимальными рисками.

Автоследование вместо вклада в банке

Традиционно люди решали проблему хранения накоплений просто — размещали деньги в банке. Но сегодня проценты по вкладам сильно упали, и многие рассматривают биржу как альтернативный вариант получения дохода. Конечно, это может быть более рискованно, особенно для новичков и пассивных инвесторов. Наряду с существующими и неплохо себя зарекомендовавшими пакетными решениями вроде паевых инвестиционных (ПИФ) и биржевых фондов (ETF) большую популярность среди начинающих приобретает автоследование. Этот вариант позволяет идти след в след за профессионалами рынка, нужно лишь открыть брокерский счет и подключиться к инвестиционной стратегии одного из финансовых мэтров. Как только опытный трейдер что-то покупает или продает, ваш портфель ценных бумаг автоматически повторяет за ним все действия. Получается, что следом за профи зарабатываете и вы!

Сервисы автоследования стали развиваться в России после кризиса 2008-2009 годов, и с того времени они значительно усовершенствовались. Например, финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» запустил маркетплейс инвестиционных стратегий под названием Fintarget. Сегодня он считается наиболее популярным и высокотехнологичным продуктом от БКС.

Для подключения к Fintarget достаточно открыть счет в «БКС Мир инвестиций». Сделать это можно онлайн всего за несколько минут. Новому инвестору открывается доступ к набору стратегий и актуальной аналитике по различным рынкам и инструментам. При этом выбор конкретной стратегии остается за клиентом.

Тем, кто любит риск, понравятся высокодоходные стратегии. Консервативные бумаги, напротив, принесут не такой большой, но более предсказуемый доход. Вкладываться можно в акции отечественных компаний и в зарубежные инструменты: на площадке Fintarget представлено более 40 различных стратегий на любой кошелек, вкус и срок инвестирования.

После открытия счета и выбора стратегии для автоследования все происходит автоматически, инвестору остается лишь ждать результатов. Его портфель копирует действия трейдера в режиме реального времени. Если инвестор передумал и захотел подключиться к другой стратегии или забрать деньги, то в любой момент может это сделать. Это является важным преимуществом площадки Fintarget перед рядом других финансовых решений, когда клиент не может забрать свои средства до окончания срока договора.

Риски и возможности

Руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктор Бондарович подчеркивает, что автоследование — это практически идеальный вариант для начинающего инвестора, который позволяет быстро выбрать надежную стратегию вложения средств и при этом не требует управления в ручном режиме.

Каждая стратегия на площадке Fintarget проходит многоуровневый отбор. Сначала автор алгоритма подает заявку с подробным описанием и документально подтверждает историю сделок. После первичного отбора специалисты проверяют стратегию по риск-метрикам. Если она не проходит, ее не допускают на витрину.

Обычно авторами стратегий выступают самые опытные инвесторы и компании с многолетним стажем и опытом успешной торговли. Но даже в этом случае по статистике до конца пути — допуска на Fintarget — доходит только каждая десятая стратегия. После отбора их постоянно анализируют: в онлайн-режиме система мониторит эффективность и успешность, и в зависимости от результатов составляется рейтинг стратегий, на который могут ориентироваться клиенты.

Виктор Бондарович отмечает, что холдинг «БКС Мир инвестиций» специально разработал продвинутую финансово-технологическую площадку, которая ориентирована не на миллионеров, а на простых людей. Они готовы выйти на биржу, имея несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Для таких клиентов автоследование Fintarget становится надежным инструментом, который помогает сделать первые шаги в сфере инвестиций комфортными. Благодаря опытным брокерам, которые порой прямо запрещают покупать рисковые бумаги и продукты, площадка уберегает от большинства плохих инвестиций.

Такие продуманные и эффективные современные IT-решения могут существенно изменить торговлю на бирже и позволить миллионам людей избавиться от психологических барьеров, мешающих заниматься инвестированием и развивать финансовые навыки.

По материалам «БКС Мир инвестиций»