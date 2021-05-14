Дорогу на Партизана Железняка перекроют из-за ремонта

Ночью с 15 на 16 мая перекроют участок дороги от остановки Зенит, в сторону Зелёной рощи. В это время рабочие КрасКом будут чинить магистральный водопровод на ул. Партизана Железняка, 13

Также на этот период ограничат подачу холодной воды по адресам:

ул. Партизана Железняка, 1-а, 1-б, 1-е, 1-з, 1-ж, 1-и, 1-л, 2-а, 2-б, 3, 3-а,3-а/3, 3-б, 3-в, , 3-г, 3-г к1, 3-г к2, 3-г к3, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-м, 3-п;

ул. Никитина, 1в, 1в/1, 1г.

Жителям советуют набрать запас воды. Оперативную информацию о сроках подачи холодного водоснабжения и снятия ограничений движения транспорта можно получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону 211-39-63.