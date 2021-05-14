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В Красноярском крае выберут лучших специалистов в индустрии туризма

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Красноярск
15:29 14 Мая 2021
профессия, конкурс, специалисты, туризм
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С 11 мая стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Победители представят Красноярский край на федеральном этапе, а призёры конкурса, наравне с победителями, получат денежные вознаграждения.

Принять участие в конкурсе могут не только работники организаций туристской индустрии, но и самозанятые граждане, чей профессиональный стаж составляет не менее трёх лет. Одно из важных условий: работодатель участника должен быть зарегистрирован либо осуществлять хозяйственную деятельность на территории Красноярского края.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
  • «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;
  • «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»;
  • «Менеджер по детско-юношескому туризму»;
  • «Специалист в сфере доступного туризма»;
  • «Лучший экскурсовод (гид)»;
  • «Гид-переводчик».

Первым этапом конкурса будет дистанционное тестирование, после чего жюри определит по семь финалистов в каждой номинации. Практический этап пройдет 15 июля в Красноярске. Здесь финалистам предстоит пройти короткое собеседование и продемонстрировть решение практической задачи в своей специализации.

«Начиная с прошлого года, призёры и победители регионального этапа в Красноярском крае получают денежные вознаграждения: 1-е место – 50 000 рублей, 2-е место – 20 000 рублей, 3-е место – 10 000 рублей. Кроме того, победители будут представлять наш край на федеральном этапе, который начнётся 19 июля и пройдёт в дистанционном формате», – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Чтобы принять участие в региональном этапе, необходимо до 31 мая направить заполненную заявку по адресу Красноярск, ул. Ленина, 120 либо на электронную почту konkurs.turizm@inbox.ru.

Получить дополнительную информацию можно здесь и по телефону: 8 (391) 211-50-14, Полина Гордейчук, КГКУ «Туристский информационный центр».

Напомним, конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится Ростуризмом с 2013 года. В 2020 году в региональном этапе в Красноярском крае участвовали 60 специалистов, 7 победителей представили край в федеральном финале. Организаторы регионального этапа в Красноярском крае – агентство по туризму Красноярского края и туристский информационный центр Красноярского края.

Фото: Туристский информационный центр Красноярского края

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