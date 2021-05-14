Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле выросла на 11,9%

Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле 2021 года составила 6,8 млн тонн, это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тарифный грузооборот в апреле 2021 года составил 11,4 млрд тонно-км (+3,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,7 млрд тонно-км (+1,7%).

В январе-апреле 2021 года со станций КрасЖД отправлено 28 млн тонн грузов (+ 6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года), в том числе:

каменного угля – 19,5 млн тонн (+10,2% к январю-апрелю 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн тонн (-2,1%);

руды цветной и серного сырья – 2 млн тонн (-0,3%);

лесных грузов – 775,2 тыс. тонн (-4,7%);

зерна – 575,3 тыс. тонн (+45,4%);

промышленного сырья – 292,1 тыс. тонн (+3,1%);

строительных грузов – 333,8 тыс. тонн (-27,1%).

Тарифный грузооборот в январе-апреле 2021 года составил 44,7 млрд тонно-км (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 53,8 млрд тонно-км (-0,7%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.